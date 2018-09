Noch im laufenden Jahr solle die Bundesregierung eine Milliarde Euro in die Hand nehmen, heißt es in einem Papier der Grünen-Bundestagsfraktion. "Die Mieten in Deutschland explodieren, und die Bundesregierung findet keine wirksamen Antworten", schreiben Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt, der bau- und wohnungspolitische Sprecher der Partei, Chris Kühn, und die Sprecherin für Stadtentwicklung, Daniela Wagner. Sie verlangen eine Aufstockung der Bundesmittel für die soziale Wohnraumförderung von 500 Millionen Euro in diesem und dem kommenden Jahr.