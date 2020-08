Schaukasten der Berliner Baugenossenschaft (bgg). Archivbild

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

In Zeiten des Wohnungsmangels und steigender Mieten wächst das Interesse an Baugenossenschaften. "Auch immer mehr jüngere Leute sind auf der Suche nach Genossenschaftswohnungen", sagt Matthias Zabel vom Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen.



Einige Genossenschaften etwa in Berlin haben teilweise Aufnahme-Stopps verhängt, weil sie auch für ihre eigenen Mitglieder nicht genügend Wohnungen haben. Zu ihnen gehört die Berliner Baugenossenschaft (bbg), bei der aktuell 450 Mitglieder auf eine Wohnung warten.