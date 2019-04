Der Linken-Vorsitzende Bernd Riexinger.

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Die Linke hat einen Fünf-Punkte-Plan für mehr bezahlbaren Wohnraum in Europa vorgelegt. Das Konzept sieht mehr Investitionen in sozialen Wohnungsbau vor. Der Staat soll auch mehr Wohnungen bauen und aufkaufen. "Die steigenden Mieten haben das Potenzial, zur sozialen Krise der kommenden Jahrzehnte zu werden", so Parteichef Bernd Riexinger.



Immobilienkonzernen, die mit Wohnraum spekulieren, soll die Börsenzulassung entzogen werden. Für Anbieter wie "Airbnb" fordert die Linke eine Unternehmenssteuer.