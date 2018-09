Die Grünen legten ein Forderungspapier auf. Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Vor dem Wohngipfel am Freitag im Kanzleramt fordern die Grünen im Bundestag ein milliardenschweres Sofortprogramm für bezahlbares Wohnen. Noch im laufenden Jahr solle die Bundesregierung eine Milliarde Euro in die Hand nehmen, heißt es in einem Papier mit sieben Forderungen, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.



Die Mietpreisbremse wollen die Grünen weiter verschärfen. Hier wollen sie die Grenze bei fünf Prozent ziehen, manche Ausnahmen streichen und Verstöße ahnden.