Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter an einer Tankstelle.

Quelle: Valèry Kloubert/Vodafone/dpa

Tankstellen sollen mit der fünften Mobilfunkgeneration 5G vernetzt werden. Vodafone und der französische Energiekonzern Total haben in Düsseldorf und Erfurt die beiden ersten 5G-Tankstellen in Europa online geschaltet.



5G werde auch dort gebraucht, "wo wir es nicht auf Anhieb vermuten - sogar beim Tanken", sagte Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter. An den 5G-Tankstellen sollen die Kunden künftig direkt an der Zapfsäule bezahlen können. Zudem soll es ein schnelles lokales Mobilfunknetz (WLAN) geben.