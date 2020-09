Ein Gast bezahlt mit Google Pay in einem Café. Archivbild

Quelle: Jens Büttner/zb/dpa

In Deutschland gibt es einer neuen Verbraucherstudie zufolge besonders große Vorbehalte gegen das Bezahlen mit dem Handy. Laut der Befragung der Unternehmensberatung PwC Strategy& in zehn europäischen Länder nutzten Ende 2018 nur fünf Prozent der deutschen Verbraucher ihr Smartphone zum Bezahlen. Das war der niedrigste Wert. An der Spitze lagen die Schweden mit 33 Prozent.



Eine Hauptsorge der Verbraucher ist laut Studie die mit dem mobilen Bezahlen verbundene Übermittlung persönlicher Daten an Finanzdienstleister.