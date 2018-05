Arbeitsminister Heil (SPD) sprach auf dem DGB-Bundeskongress. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die Hoffnung auf eine schnelle Besserbezahlung in der Altenpflege durch flächendeckende Tarifverträge gedämpft. Er möchte die Verträge für allgemeinverbindlich erklären, sagte er auf dem DGB-Bundeskongress.



Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) strebt das bereits 2019 an. Heil nannte das ambitioniert: "Dann müssen wir Euch und alle Arbeitgeber an einen Tisch kriegen." Viele Heime werden kirchlich geführt. Dort gibt es keine klassischen Tarifverträge.