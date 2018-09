Erdogan trifft am Donnerstag zu einem Staatsbesuch in Berlin ein. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Vor seinem ersten Staatsbesuch in Deutschland hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan für einen Neustart in der Beziehungen beider Länder und eine Partnerschaft auf Augenhöhe geworben.



"Wir sind verpflichtet, unsere Beziehungen auf Basis beiderseitiger Interessen und fern von irrationalen Befürchtungen vernunftorientiert fortzuführen", schrieb er in der "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Bei Meinungsverschiedenheiten müsse der Dialog gesucht werden, so Erdogan.