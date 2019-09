Peter Szijjarto, Außenminister von Ungarn. Archivbild

Quelle: Benno Schwinghammer/dpa

Ungarns Außenminister Peter Szijjarto hat einen Neubeginn in den Beziehungen zwischen Deutschland und Ungarn gefordert. Beide Länder müssten sich "wieder mit gegenseitigem Respekt begegnen", sagte Szijjarto kurz vor seinem Besuch in Berlin der "Welt". Dieser gegenseitige Respekt habe in der Vergangenheit gefehlt.



Er betonte aber auch, dass sich die Ansichten beider Länder "bei den meisten Themen" deckten. Das Verhältnis zwischen Berlin und Budapest gilt seit der Flüchtlingskrise 2015 als belastet.