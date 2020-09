Emmanuel Macron (l) und der koatische Premier Plenkovic

Quelle: Michel Euler/AP/dpa

Die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen Großbritanniens mit der EU dürften nach Einschätzung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron schwierig werden. London strebe eine rasche Vereinbarung bis Ende 2020 an und müsse sich deshalb flexibel zeigen, sagte Macron in Paris.



Nach dem offiziellen Austritt am 31. Januar folgt zunächst eine Übergangsphase bis Ende 2020, in der sich für Bürger und Unternehmen praktisch nichts ändern soll. Frankreich fährt beim Brexit einen Hardliner-Kurs.