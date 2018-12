Ein Kanadier steht in China vor Gericht. Archivbild.

In China muss sich ein Kanadier vor Gericht verantworten, weil er Drogen geschmuggelt haben soll. Der Prozess soll am Samstag in der nordostchinesischen Stadt Dalian beginnen, berichten chinesische Staatsmedien.



In China drohen überführten Drogenhändler lange Haftstrafen oder sogar die Todesstrafe. Die Beziehungen zwischen Kanada und China sind seit Wochen angespannt, nachdem die Finanzchefin des chinesischen Telekom-Riesen Huawei, Meng Wanzhou, in Kanada festgenommen worden war.