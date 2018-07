Bundeskanzlerin Merkel auf Schloss Meseberg. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat trotz aktueller Spannungen mit den USA die überragende Bedeutung der Beziehungen hervorgehoben. "Was Freiheit und Unabhängigkeit bedeuten, das haben wir Deutschen von den Vereinigten Staaten von Amerika gelernt." Das sagte Merkel in Schloss Meseberg.



Die Kanzlerin erinnerte an den Beginn der Luftbrücke vor 70 Jahren, die West-Berlin mit wichtigen Gütern versorgte. Diese Solidarität und Gemeinsamkeit habe später auch die deutsche Einheit möglich gemacht.