Auszählung der Stimmen in Hongkong.

Quelle: Vincent Thian/AP/dpa

In Hongkong sind angesichts der seit Monaten anhaltenden Proteste gegen die Regierung mehr Menschen als jemals zuvor an die Wahlurnen geströmt. Wie die Wahlkommission in der Nacht zu Montag (Ortszeit) mitteilte, lag die Wahlbeteiligung bei einem Rekordwert von 71,2 Prozent. 2,94 Millionen der 4,1 Millionen Wahlberechtigten gaben ihre Stimmen ab.



Die Auszählung begann direkt nach Schließung der Wahllokale. Laut der "South China Morning Post" lagen die demokratischen Kandidaten vorn.