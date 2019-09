Patrouillenboote für Saudi-Arabien in der Peene-Werft. Archivbild

Quelle: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

56 deutsche und internationale Organisationen fordern einen dauerhaften Ausfuhrstopp für Rüstungsgüter an Saudi-Arabien und andere Länder, die am Jemen-Krieg beteiligt sind. Es bestehe die Gefahr, dass mit deutschen Rüstungsgütern die Menschenrechte im Jemen verletzt werden, heißt es in einem offenen Brief an die Bundesregierung.



Die Bundesregierung hatte am Mittwoch bekanntgegeben, die Ausfuhr von Waffen und Rüstungsgütern nach Saudi-Arabien für weitere sechs Monate bis Ende März 2020 auszusetzen.