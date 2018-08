BfV-Präsident Hans-Georg Maaßen hatte zwar stets beteuert, seine Behörde habe "keine eigenen Erkenntnisse" zu Amri und keine eigenen V-Leute in dessen Umfeld gehabt. Der Verfassungsschutz muss aber einen V-Mann im Umfeld der Berliner Fussilet-Moschee gehabt haben, in der Anis Amri spätestens ab Februar 2016 regelmäßig verkehrte. So lieferte das Bundesamt nach Recherchen von Frontal 21 zum Beispiel Erkenntnisse über ein Islam-Seminar, das am 1. August 2015 in der Moschee stattfand.