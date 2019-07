In der mündlichen Verhandlung vor dem BGH beantragte auch der Vertreter der vor dem BGH zuständigen Bundesanwaltschaft, die eingelegten Revisionen zu verwerfen. Es seien alle drei Voraussetzungen dafür erfüllt, sagte Bundesanwalt Michael Schaper. Sterbewillige müssten einsichtsfähig sein und dürften nicht von anderen unter Druck gesetzt werden. Ihre Entscheidung müsse zudem wohl überlegt sein. In diesen Fällen bestehe die sogenannte Garantenpflicht des Arztes für die Gesundheit des Patienten nicht. Die Freisprüche seien daher in den beiden Fällen nicht zu beanstanden.