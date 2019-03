Der Bundesgerichtshof in Karlruhe. Symbolbild

Der Bundesgerichtshof steht heute vor der Grundsatz-Frage, wie weit Patientenrechte am Lebensende reichen. Geklagt hat ein Mann, der meint, dass sein demenzkranker Vater unnötig lange am Leben erhalten wurde. Als Erbe fordert er vom behandelnden Hausarzt Schmerzensgeld und Schadenersatz, insgesamt mehr als 150.000 Euro.



Der Vater war bis zu seinem Tod 2011 jahrelang künstlich ernährt worden. Ob das medizinisch sinnvoll war, ist zweifelhaft. Was der Patient gewollt hätte, weiß keiner.