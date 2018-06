Der Fall der "Scharia-Polizei" sorgte 2014 in der Bevölkerung für intensive Debatten. Quelle: dpa

Die zentrale Frage also: Was ist eine Uniform im Sinne des Gesetzes? Das Landgericht in Wuppertal sah das nicht als erfüllt an und wollte das Verfahren einstellen. Doch dann wies das OLG Düsseldorf das Landgericht an, die Sache dennoch zu verhandeln. "Mit den Westen", so die Richter, "hätten die Angeklagten ihre Zustimmung zur islamischen Rechtsordnung Scharia zum Ausdruck gebracht." Der Zusatz "Police" zeige auch den Willen, dies durchzusetzen. Außerdem erinnere die "Scharia-Polizei" an die in einigen islamischen Staaten tätige "Religionspolizei". (Die wacht dort im Auftrag des Staates über das religiöse Verhalten der Bevölkerung und setzt die Vorschriften der Scharia durch). Der Streifzug in Wuppertal sei deshalb geeignet gewesen, einschüchternd militant zu wirken, so das OLG. Genau um diese Wirkung geht es bei dem Uniformverbot grundsätzlich.