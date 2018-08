Wenn andere in Urlaub fliegen, sind sie im Dienst: "Sky Marshals" sollen im Notfall für Sicherheit an Bord sorgen. Die Aufpasser in Zivil reisen unerkannt mit. Wer muss für ihre Kosten aufkommen? Per Gesetz müssen die Airlines sie übernehmen. Doch die Lufthansa will nicht mehr alles zahlen. Heute entscheidet der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe über ihre Klage (Az.: III ZR 391/17).