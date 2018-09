Musikstudio "Nemo" in Hamburg. Hier wird international erfolgreiche Musik aufgenommen und produziert, die später weltweit die Herzen der Musikfreunde erfreut. Chef des Ganzen ist Frank Peterson. Zu seinen "Kindern" gehören Projekte wie die mittelalterlich anmutende Mönchsgruppe "Gregorian" oder Sängerinnen wie Ofra Haza und Sarah Brightman. Letztere ist die Sängerin, die einst mit Andrea Bocelli den Megahit "Time to say goodbye" in den Charts hatte. Mit Sarah Brightman schuf Peterson 2008 das Album "A winter symphony". Als Produzent liegen die Urheberrechte an dem Werk bei ihm. Das heißt, aufführen und veröffentlichen darf diese Musik nur, wer von ihm die Erlaubnis dafür hat und ihm eine Lizenzgebühr zahlt.