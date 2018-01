Die beiden Fahrer hatten laut Urteil am 14. April 2015 spontan ein Autorennen zu den Rheinterrassen in Köln-Deutz verabredet. In einer langgezogenen Linkskurve kam der vorausfahrende Angeklagte von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer 19-jährigen Studentin, die auf dem Fahrradweg fuhr. Sie starb wenig später an ihren schweren Verletzungen.