Fluggäste dürfen auch auf eigene Faust einen Ersatzflug buchen. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Eine Familie, deren Heimflug aus dem Türkei-Urlaub sich deutlich verzögert hatte, bekommt die Kosten für einen eigenmächtig gebuchten Ersatzflug erstattet. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden.



Grundsätzlich müssen Urlauber laut BGH zunächst den Veranstalter auffordern, den Mangel zu beheben. Diese Verpflichtung muss aber schon aus der Reisebestätigung klar hervorgehen. In dem Fall vor dem BGH war der Hinweis aber in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen versteckt.