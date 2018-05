Jetzt hat das höchste deutsche Zivilgericht, der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe, für Klarheit gesorgt und Dashcams als Beweismittel bei Verkehrsunfällen vor Gericht zugelassen (Aktenzeichen: VI ZR 233/17). Die Aufnahmen verstießen zwar gegen den Datenschutz, so der Vorsitzende Richter des VI. Zivilsenats, Gregor Galke, in der mündlichen Urteilsbegründung. Da aber Unfallbeteiligte im Anschluss ohnehin Angaben zum Fahrzeug, der Versicherung und ihrer Person machen müssten, trete der Datenschutz hinter die Unfallaufklärung mit Angabe von persönlichen Daten zurück.



Das heißt aber nicht, dass regelmäßig mit einer Dashcam gefilmt werden darf, denn das stellt nach wie vor einen Verstoß gegen geltende Datenschutzbestimmungen dar. Solche Filmaufnahmen können aber im Zivilprozess zur Klärung eines Unfallhergangs durchaus eingesetzt werden. Juristisch ausgedrückt: Die Unzulässigkeit oder Rechtswidrigkeit einer Beweiserhebung führt im Zivilprozess nicht ohne Weiteres zu einem Beweisverwertungsverbot, so der BGH in seiner Pressemitteilung. Entscheidend bleibe immer die Abwägung im Einzelfall.