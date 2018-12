In der Praxis kommt es aber immer wieder zu Problemen, wenn es darum geht, was hat der Patient erklärt, was ist sein wirklicher Wille. Wie schwer das ist, wenn es um Leben oder Tod geht, lässt sich direkt beim BGH ablesen. Es ist seine dritte Entscheidung zum Inhalt von Patientenverfügungen innerhalb von zwei Jahren. Gelegenheit, die Dinge noch einmal klar zu rücken. Denn die Patientenverfügung ist zwar gesetzlich geregelt, die Vorschrift lässt aber viele Fragen offen.