Dashcams können an der Windschutzscheibe oder auf dem Armaturenbrett eines Autos befestigt werden. Die kleinen Kameras zeichnen das Verkehrsgeschehen vor dem Fahrzeug auf. Damit sind zum Beispiel Landschaftsaufnahmen auf der Autofahrt im Urlaub möglich. Es können aber auch Unfälle aufgezeichnet werden. In sozialen Netzwerken sind Dashcam-Videos beliebt. Bekannt wurden sie spätestens 2013 mit der zufälligen Aufnahme eines niedergehenden Meteoriten in Russland.