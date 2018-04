Der BGH prüft, ob die Dashcam als Beweis genutzt werden darf. Quelle: Rene Ruprecht/dpa

Die Verwertbarkeit der Aufnahmen von sogenannten Dashcams im Auto als Beweis vor Gericht prüft der Bundesgerichtshof. Der BGH verhandelt in Karlsruhe einen Fall aus Sachsen-Anhalt. Ein Autofahrer will seine Unschuld an einem Unfall in Magdeburg anhand von Dashcam-Aufzeichnungen beweisen.



Da solche Aufnahmen gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstießen, dürften sie nicht als Beweis herangezogen werden, urteilten die Magdeburger Richter. Dagegen legte der Mann Revision beim BGH ein.