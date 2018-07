Danach muss der Kölner Veranstalter EWTC einer Familie die Mehrkosten eines Ersatzflugs bezahlen (Az: X ZR 96/17). Die vierköpfige Familie hatte 2014 Urlaub in der Türkei gemacht; 4.874 Euro hatte die Pauschalreise gekostet. Die Maschine zurück von Antalya nach Frankfurt sollte um 20:05 Uhr starten. Am Flughafen hieß es, der Abflug verschiebe sich auf 22:40 Uhr, und die Maschine fliege nach Köln. Von dort gebe es dann einen Bustransfer nach Frankfurt. Insgesamt ergab sich so eine Verspätung in Frankfurt von sechseinhalb Stunden.



Die Familie buchte kurzerhand bei einer anderen Fluggesellschaft einen Ersatzflug für denselben Abend direkt nach Frankfurt. Vom Reiseveranstalter verlangte sie den Ersatz der Mehrkosten in Höhe von 1.235 Euro. Der Veranstalter EWTC lehnte dies ab. Schließlich habe die Familie den Mangel nicht angezeigt und auch keine Frist zur Abhilfe gesetzt, argumentierte er. Wie nun der BGH entschied, war dies jedenfalls hier nicht nötig. Denn der Veranstalter habe es unterlassen, auf die entsprechende Rügepflicht hinzuweisen. Daher könne sich EWTC weder auf die fehlende Mängelanzeige noch auf die unterbliebene Fristsetzung berufen. Daher müsse der Veranstalter die Mehrkosten des Ersatzflugs bezahlen.