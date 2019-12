Das Eltern-Kind-Zentrum "Elki" im Münchner Stadtteil Schwabing darf trotz Klage der Anwohner bleiben.

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Bewohner müssen einen Eltern-Kind-Treff im Haus hinnehmen, auch wenn dort an sich ein Laden geplant war. Die für Kitas und Spielplätze gedachte gesetzliche Privilegierung von Kinderlärm gilt auch für ein Eltern-Kind-Zentrum, entschied der Bundesgerichtshof (BGH). Damit war die Revision des Münchner Zentrums "Elki" erfolgreich.



Die Zivilrichter betonten: Kinderlärm wird nicht immer privilegiert. Ist in einem Haus eine Kita per Teilungserklärung ausgeschlossen, ist sie auch nicht zulässig.