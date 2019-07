Ein zerstörter Bagger steht auf einer Baustelle. Archivbild

Ein Bauschutt-Recycler, auf dessen Gelände 2014 eine alte Fliegerbombe detoniert war, haftet nicht für die Schäden an den umliegenden Gebäuden. Eine Pflicht, angelieferten Schutt auf Bomben zu untersuchen, wäre überzogen, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe.



Die Explosion einer Weltkriegsbombe treffe alle "gleichermaßen zufällig und schicksalhaft". Der Blindgänger war in Euskirchen im Rheinland beim Zerkleinern von Bauschutt explodiert. Ein Arbeiter starb.