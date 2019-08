Eine Anzeigetafel im Flughafen Schönefeld. Symbolbild

Quelle: Hannibal Hanschke/dpa

Bei Flugverspätungen oder -ausfällen haben Passagiere nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) keinen Anspruch auf doppelte Entschädigung. Pauschale Ausgleichszahlungen nach der EU-Fluggastrechteverordnung und Schadenersatz nach nationalem Recht werden miteinander verrechnet. Das entschied der BGH in Karlsruhe. (Az: X ZR 128/18 und X ZR 165/18)



Eine Vorlage der Fälle beim EuGH sei nicht notwendig, weil das EU-Recht mittlerweile in dieser Frage eindeutig geworden sei, so das Gericht.