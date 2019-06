Ob ein Paar verheiratet war oder nicht, ist laut BGH egal. Archiv

Der Bundesgerichtshof (BGH) sorgt für klarere Verhältnisse beim Umgang mit größeren Geldgeschenken der Schwiegereltern nach einer Trennung. Der Ex-Partner muss seinen Anteil nur zurückzahlen, wenn die Beziehung sehr schnell in die Brüche geht. Sonst gelte "geschenkt ist geschenkt". (Az. X ZR 107/16)



In dem Fall muss ein Mann den Eltern seiner Ex trotzdem einen Großteil zurückgeben. Das Paar bekam für den Kauf eines Hauses über 100.000 Euro. Keine zwei Jahre später war Schluss.