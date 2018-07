Das Kürzel Tor steht für The Onion Router, also den Zwiebelrouter. Dieser Name kennzeichnet die Verschleierungsmethode des Tor-Netzwerkes ganz gut. Wie Zwiebelschalen legen sich die Softwareschichten der Tor-Server um die zu schützenden Datenpäckchen. Eine Datei, die versendet werden soll, wird dabei in Datenpäckchen aufgeteilt. Diese Datei kann zum Beispiel einen Bericht über Folter in einer Diktatur enthalten. Der Briefinhalt wird verschlüsselt. Die Datenpäckchen, die unter anderem die Internet-Protokolladresse des Absenders und Empfängers enthalten, werden in Tarndatenpäckchen mit Angaben des Anonymisierungsservers gepackt. Dabei werden alle Verbindungen via Tor-Netzwerk immer über drei Tor-Server geroutet. Inklusive der Zwiebelschale auf dem Absender-PC schützen also vier Zwiebelschalen die eigentliche Nachricht.