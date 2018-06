Der BGH verhandelt über Anforderungen an Trittschallschutz. Quelle: Uli Deck/dpa

Der Trittschallschutz in Miet- und Eigentumswohnungen beschäftigt immer wieder deutsche Gerichte. Jetzt soll der BGH entscheiden, was bei der Modernisierung eines Bades gilt. Muss der Dezibel-Grenzwert aus dem Baujahr des Hauses eingehalten werden oder der zum Zeitpunkt der Instandsetzung?



Zu einem in Karlsruhe verhandelten Nachbarschaftsstreit aus Hamburg will der Bundesgerichtshof sein Urteil am 16. März verkünden. Es könnte weitreichende Auswirkungen für Wohnungseigentümer haben.