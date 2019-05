Die höchsten deutschen Zivilrichter hoben dabei zwei Urteile auf, in denen Gerichte aus BGH-Sicht nicht gründlich genug geprüft hatten. In dem einen Fall hatte der Vermieter geklagt, in dem anderen Mieter. Beide waren nach Ansicht des BGH ungenügend geprüft worden.



In dem einen Verfahren hat ein Familienvater einer 80 Jahre alten Mieterin gekündigt, die seit 45 Jahren in einer Berliner Wohnung lebt. Grund: Seine junge Familie braucht selbst mehr Platz. Das Berliner Landgericht hatte zwar den Eigenbedarf bestätigt. Weil die alte Dame aber schon so lange dort wohnt und ihr eine Demenz attestiert wurde, sollte sie laut Landgericht nicht ausziehen müssen. Dagegen hatte der Familienvater Revision vor dem BGH eingelegt (Aktenzeichen: VIII ZR 180/18).