Wahrscheinlicher Erfolg, ohne Risiko, mit minimalem Aufwand - wer würde darauf verzichten wollen? So dachte auch ein Mieter in Berlin, dessen Ansprüche über wenigermiete.de geltend gemacht werden sollten. Er zahlte zu viel Miete, worauf ihn das Unternehmen aufmerksam machte. Schnelle Online-Registrierung und los ging's.



Doch können Unternehmen wie LexFox das Rechtsdienstleistungsgesetz umgehen, indem sie die gleichen Leistungen anbieten und sich stattdessen als Inkassounternehmen eintragen lassen? Das Berufungsgericht in Berlin sagt "nein". Dann würde LexFox die Befugnis fehlen, die Rechte des Mieters geltend zu machen. Da das verschiedene Gerichtsinstanzen durchaus unterschiedlich beurteilt haben, muss nun der BGH grundsätzlich entscheiden, was gilt.