Es passierte Dominik Werremeyer und seiner Familie genau das, was einem als Passagier sofort die Vorfreude auf den Urlaub trübt: Ihr Flug nach Windhoek hatte Verspätung. Nicht lediglich ein oder zwei Stunden: Einen ganzen Tag später als ursprünglich geplant kamen sie am Zielort an.



Ärgerlich genug, aber das Ganze hatte auch finanzielle Folgen für die Drei. Die gebuchte Unterkunft in einer Safari Lodge konnte nicht erreicht werden, eine Stornierung der Buchung war nicht mehr möglich. Auch die neue Unterkunft in Windhoek musste von dem 27-Jährigen und seinen Begleitern aus eigener Tasche bezahlt werden. Von einem entspannten Start in den wohlverdienten Urlaub also zunächst keine Spur.