Browser mit Add-On Adblock Quelle: dpa

Nach vier Jahren juristischer Auseinandersetzungen wird sich am Donnerstag der Bundesgerichtshof in Karlsruhe mit der Frage beschäftigen: Sind Werbeblocker ein unzulässiger Eingriff in das Verlagsgeschäft? Beklagt wird die Kölner Firma Eyeo, die mit "Adblock Plus" eines der bekanntesten Werbeblocker herausgibt. Kläger ist der Verlagskonzern Axel Springer.