Unter ungeklärten Umständen ist die Schülerin Ende 2012 von einer U-Bahn auf dem Bahnhof Schönleinstraße in Berlin erfasst worden. Das Mädchen stirbt. Da die Polizei keine Fremdeinwirkung feststellt, geht man von einem Suizid aus. Der Fahrer der U-Bahn verlangt nach Angaben der "Bild"-Zeitung von den Eltern 8.000 Euro Schmerzensgeld und 1.500 Euro Verdienstausfall. Die Eltern des Mädchens verlangen Aufklärung. Wichtige Hinweise könnte die Facebook-Seite ihrer Tochter bieten. Die Eltern befürchten, dass ihr Kind in den Tod gemobbt wurde. Doch obwohl sie das Passwort zu dem Konto haben, können sie auf den Inhalt nicht zugreifen. Denn Facebook hat das Konto in den sogenannten Gedenkzustand versetzt. So ist es quasi eingefroren. Die Seite ist nur noch für alle Kontakte zur Erinnerung erreichbar. Sich anmelden und etwas einsehen oder ändern kann niemand mehr.