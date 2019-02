Einen Altersruhesitz, den legte sich ein Ehepaar in Papenburg in Niedersachsen zu. Barrierefrei, seniorengerecht und vor allem ruhig sollte er sein. Weil es in den nächsten Jahren das eigene zu groß gewordene Haus aufgeben will. Die Eigentumswohnung liegt in einem Haus mit acht Parteien. Für sie gibt es eine sogenannte Teilungserklärung, die es ermöglicht, die Wohnungen auch kurzzeitig zu vermieten. Die Teilungserklärung kann allerdings mit Hilfe einer Öffnungsklausel mit einer 75-prozentigen Mehrheit auch wieder geändert werden.