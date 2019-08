Sie haben Anspruch auf Erstattung, anderweitige Beförderung oder Rückflug sowie auf Unterstützung und Entschädigung. Die Entschädigung wird fällig, wenn Sie weniger als 14 Tage vor dem geplanten Abflug informiert wurden. Die Fluggesellschaft muss nachweisen, dass und wann Sie über die Annullierung des Fluges informiert wurden. "Wenn Sie nicht ordnungsgemäß über die Annullierung informiert wurden, stellen Sie einfach Ihre Ansprüche - am besten so schnell wie möglich, damit der Fall gut rekonstruierbar ist", erklärt Irina Krüger von der Verbraucherzentrale Berlin.



Grundsätzlich empfiehlt Krüger das folgende Vorgehen, um die eigenen Ansprüche geltend zu machen: "Zuerst selbst versuchen, sollte das nicht ausreichen, wenden Sie sich an die Verbraucherzentrale oder die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) – diese ist kostenfrei für Verbraucher." Es gebe auch kommerzielle Dienstleister, diese verlangen häufig aber 20 oder 30 Prozent der erstrittenen Summe. Bei Misserfolg entstehen in der Regel keine Kosten, dennoch rät die Verbraucherzentrale, sich an die SÖP zu wenden.