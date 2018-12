Es geht nicht darum, kostbare Gemälde vor Blitzlicht zu schützen, sondern um die Rechte an den Bildern – speziell an solchen, die nach 70 Jahren nicht mehr den Schutz des Urheberrechts genießen. Die Künstler oder ihre Nachkommen können also keine Ansprüche mehr stellen. Trotzdem verbietet das Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museum seinen Besuchern, Gemälde zu fotografieren und die Bilder online zu verbreiten.