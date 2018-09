BGH urteilt zu Kürzungen bei der Lebensversicherung. Archiv Quelle: Armin Weigel/dpa

Lebensversicherer beteiligen ausscheidende Kunden in der historischen Niedrigzinsphase zu Recht in geringem Umfang an Kursgewinnen aus festverzinslichen Wertpapieranlagen. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. Die Neuregelung von 2014 sei verfassungsgemäß.



Seit der Reform muss sichergestellt sein, dass die Garantiezusagen für Versicherte trotz Zinsflaute eingehalten werden können. Davon hängt ab, wie viel Geld Alt-Kunden zum Laufzeit-Ende aus Bewertungsreserven bekommen.