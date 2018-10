Stefan Sinsel schloss 1999 eine kapitalbildende Lebensversicherung bei der Victoria Lebensversicherung ab. Als diese im September 2014 auslief, sollte er neben der garantierten Versicherungssumme aus den Bewertungsreserven, sogenannte stille Reserven, 2.821,35 Euro ausgezahlt bekommen. So kündigte es die Versicherung an. Doch am Ende bekam er aus den stillen Reserven nur 148,95 Euro. Stefan Sinsel war verärgert und wandte sich an den Bund der Versicherten (BdV). Dieser klagte für ihn, forderte den offenen Betrag von 2.672,40 Euro von der Versicherung zurück.