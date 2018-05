Biathlon: Einzel wegen Windes vertagt

Olympia 2018 Wetter Quelle: reuters

Wegen des anhaltend starken Winds ist das Biathlon-Einzelrennen der Damen bei den Olympischen Winterspielen von Pyeongchang am Mittwoch vertagt worden. Es soll nun am Donnerstag um 9:15 Uhr MEZ gestartet werden, wie der Deutsche Skiverband mitteilte.



Damit gibt es am Donnerstag zwei Rennen, die Männer gehen um 12:30 Uhr MEZin die Loipe. Der Wind am Alpensia Biathlon-Center hatte im Laufe des Tages immer mehr zugenommen. Das Pressezentrum war gar nicht erst geöffnet worden.