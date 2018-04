heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen hat im Alter von 44 Jahren seine Karriere beendet. Das teilte der Norweger nach acht Olympiasiegen, 20 WM-Titel und 94 Weltcup-Erfolgen auf einer Pressekonferenz in Simonstranda mit.



Seit seinem Debüt am 18.März 1993 bestritt Björndalen 580 Weltcup-Rennen, sein letzter Erfolg datiert vom 2.Dezember 2015. Ob und in welcher Form er dem Sport, den er mehr als zwei Jahrzehnte prägte, erhalten bleibt, ist offen. Zunächst wird sich Björndalen seiner Familie widmen, mit der weißrussischen Biathletin Darja Domratschewa hat er die gemeinsame Tochter Xenia.