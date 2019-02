Quelle: dpa

Wegen extremer Kälre mussten die Sprintrennen beim Biathlon-Weltcup im kanadischen Canmore werden aufgrund extremer Kälte verschoben werden. Das teilte der Weltverband IBU am späten Freitagabend auf Twitter mit. In der Provinz Alberta werden am Samstag Temperaturen von unter minus 25 Grad erwartet, ein Start ist damit nach den Verbandsregularien ausgeschlossen. Die Grenze liegt bei 20 Grad unter Null. Der Sprint der Männer über zehn Kilometer soll am Sonntag um 20.20 Uhr MEZ (12.20 Uhr Ortszeit) beginnen, der Wettkampf der Frauen über 7,5 Kilometer folgt ab 22.45 Uhr MEZ (14.45 Uhr Ortszeit).