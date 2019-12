heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Die deutschen Biathletinnen haben sich nach dem Debakel von Hochfilzen gesteigert. Im Sprint über 7,5 km beim Weltcup im französischen Le Grand Bornand lief Denise Herrmann trotz zweier Strafrunden auf Rang fünf, zum ersten Podestplatz des Winters für die DSV-Athletinnen fehlten 9,2 Sekunden.



In der letzten Woche hatten die deutschen Frauen mit historisch schlechten Ergebnissen in Sprint und Staffel beim Weltcup in Hochfilzen enttäuscht. Der Sieg in Le Grand Bornand ging an die Norwegerin Tiril Eckhoff vor Justine Braisaz (Frankreich) und Marketa Davidova (Tschechien).