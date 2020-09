Biathlethen gehen auf die Strecke, vorn Philipp Horn aus Deutschland.

Quelle: dpa

Die deutschen Biathleten haben beim Weltcup in Oberhof durch zwei Strafrunden den möglichen ersten Staffelsieg seit drei Jahren knapp verpasst. Philipp Horn, Johannes Kühn, Arnd Peiffer und Benedikt Doll leisteten sich bei schwierigen Windbedingungen Strafrunden durch Kühn und Doll sowie 14 Nachlader, liefen nach 4 x 7,5 Kilometern aber dennoch auf den starken dritten Platz.



Den dritten Sieg im dritten Staffelrennen sicherten sich die Norweger vor Frankreich. Die Deutschen hatten am Ende 48,2 Sekunden Rückstand auf die Sieger, die ohne Johannes Thingnes und Tarjei Bö am Start waren.