Biathlon Damen Typical

Quelle: ZDF

Im ersten Staffelrennen nach dem Debakel von Hochfilzen haben die deutschen Biathletinnen ansteigende Form gezeigt. Beim Heim-Weltcup in Oberhof landeten Vanessa Hinz, Debütantin Janina Hettich, Maren Hammerschmidt und Denise Herrmann nach einer Strafrunde und elf Nachladern auf Rang vier. Mitte Dezember hatten die DSV-Frauen mit Platz zwölf in Österreich für einen historischen Tiefpunkt gesorgt.



Der Rückstand auf Norwegen, das vor 22.750 Zuschauern im dritten Saisonrennen den dritten Sieg holten, betrug 1:10,4 Minuten. Die Plätze zwei und drei gingen an Schweden und Frankreich.