Helfer befreien Zuschauertribüne in der Chiemgauarena in Ruhpoling vom Schnee.

Quelle: dpa

Das anhaltende Schneechaos in weiten Teilen Oberbayerns hat beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding zu einer Absage des Männer-Sprints am Mittwoch geführt. "Nach Mitteilung des Landratsamtes Traunstein steht die Durchführung eines Wettkampfes in absolutem Widerspruch zum anhaltenden Katastrophenfall. Deshalb wird der Sprintwettbewerb der Männer am Mittwoch nicht durchgeführt", teilten die Organisatoren mit.



Man werde aber versuchen, "alle sechs Wettkämpfe in den darauffolgenden Tagen durchführen zu können". Das Rennen über 10 km soll nun am Donnerstag nachgeholt werden.